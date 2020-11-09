مجدي الطيب: إصابة الفنان فايق عزب بمرض "مارسا" وخضوعه للحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الناقد الفني مجدي الطيب، اليوم الأحد، عن إصابة الفنان فايق عزب بمرض "مارسا".

ونشر الطيب، صورة لعزب عبر "فيسبوك"، وعلّق: "يعيشون بيننا.. فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا.. فايق عزب.. الجميل.. وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، إحدى مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق عزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابا بالكورونا، علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه (مارسا)، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماما لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

أضاف: "في الغالب يتم انتقال العدوى البكتيرية بمرض مارسا عند دخول الأشخاص إلى المستشفى أو وحدات العلاجات المختلفة، كمراكز الغسيل الكلوي أو وحدات القلب، أما أعراض الإصابة بمرض مارسا فمنها:- الإصابة بعدوى على سطح الجلد، ويصاحبها ألم شديد، وتورم وإحمرار، ومليئة بالصديد، ويصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تتحول هذه البكتريا المتواجدة على الجلد إلى خراج يجب علاجه عن طريق الجراحة، وإلا يتعرض الشخص للخطر وتتسبب في حدوث مشاكل في القلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم".

تابع: "أما مضاعفات الإصابة بمرض مارسا فتتمثل في: حدوث مشاكل في مجرى الدم، حدوث العديد من المشاكل الصحية على الرئة، ضعف في القلب، حدوث مشاكل في العظام والمفاصل.. أما طرق الوقاية من الإصابة بمرض مارسا فتتم عن طريق: وضع الأشخاص المصابين بالمرض في الحجر الصحي تجنبا لإصابة الأخرين أو انتشار العدوى، ارتداء ملابس واقية، غسيل اليدين جيدا بالماء والصابون، تعقيم الأسطح الملوثة، وغسيل الملابس عند التعامل مع شخص مصاب، وكما نرى فإن طرق الوقاية من مرض مارسا تتشابه تقريبا مع طرق الوقاية من مرض فيروس كورونا".

اختتم: "شفاك الله وعافاك فناننا القدير لتعود وتجلجل بصوتك المميز وأدائك التمثيلي العملاق".

"الخليج 365" بدوره تواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وقال إنه لا يعلم تفاصيل جديدة عن حالة الفنان فايق عزب، وأضاف: "هو دخل معهد ناصر في شهر 10 وكان عنده جلطة، وبعدها راح مستشفى العجوزة".

وكان قد أعلن الناقد الفني مجدي الطيب، يوم الجمعة الماضي، إصابته بفيروس كورونا، ونشر صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" من داخل المستشفى، وعلّق: "ضيف ثقيل، وغير مرغوب فيه، دق على بابي في غفلة من الزمن.. الكورونا.. دعواتكم".

وكان قد تعرض الفنان فايق عزب، مطلع أكتوبر الماضي، لوعكة صحية دخل إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية آنذاك، قائلًا: "هو في العناية المركزة، ادعوله يكون بخير، وحالته مش خطر زي ما بيُقال.. حالته مستقرة وإن شاء الله يقوم بالسلامة".