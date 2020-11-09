محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
شارك الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره ومتابعيه عبر موقع "إنستجرام"، عدة صور من حفل زفافه على الفنانة هنادي مهنا.
وفي أول تعليق له عقب حفل الزفاف، كتب نجل الفنان الراحل خالد صالح: "القادم معك.. أحبك يا ساحرتي، تحقق الحلم.. بارك الله لنا وعلينا وجمع بيننا في خير".
واحتفل الفنان أحمد خالد صالح، والممثلة هنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.
وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ أحمد خالد صالح بعد زواجه من هنادي مهنا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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