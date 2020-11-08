بالبيجاما.. جينيفر لورانس تحتفل بفوز "بايدن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت الممثلة الأمريكية الفائزة بالأوسكار، جينيفر لورنس، بفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بطريقة طريفة.

ووفقًا لموقع "بازفيد" الأمريكي، نشرت "لورنس" مقطع فيديو قصير لاحتفالاتها بالفوز في شوارع مدينة بوسطن، حيث تصور أحدث أفلامها Don’t Look Up (دونت لوك أب).

وظهرت "لورنس" في مقطع الفيديو ترقص بحماس في شوارع بوسطن، على أنغام أغنية This Is America للمغني تشايلديش جامبينو، وهي ترتدي ملابس المنزل "بيجامة".





وكشفت "لورنس" في وقت سابق، أنها كانت جمهورية، لكنها اختارت التصويت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، لأن دونالد ترامب سيختار دومًا مصلحته الشخصية قبل مصلحة أمريكا.

وتابعت: "ترامب لا يعكس قيمي كأمريكية، ولا قيمي كإنسانة".