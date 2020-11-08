الديناصورات تهزم التحديات وتنهي "الجزء الثالث"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صناع سلسلة أفلام "جوراسيك وورلد" انتهاء تصوير الجزء الثالث، بعد 18 شهرًا من العمل عليه.

ونشر مخرج الفيلم كولن تريفورو الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على أنستقرام: "انتهينا من تصوير Jurassic World: Dominion.. من الصعب دومًا توديع العائلة".

وأضاف: "لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلمات، لقد كان مشروعًا لا ينسى، طاقم وفريق العمل كانوا مثابرين، وعمل كل المنتجين على مدار الساعة لتقديم أفضل ما لديهم، لقد كان الأمر ملهمًا بكل تأكيد".





ووفقًا لموقع "تايلا" الأمريكي، واجه الفيلم سلسلة تحديات صعبة منذ بدء إنتاجه وحتى الانتهاء منه، إذ تعطل تصويره في البداية بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) شهر مارس/أذار الماضي.

واستمرت التحديات بعد إعلان عدد من أفراد طقم العمل إصابتهم بعدوى فيروس كورونا، مما أدى إلى تعطل التصوير من جديد، إلى أن تم الانتهاء منه مؤخرًا.

ويشارك في بطولة الجزء الثالث من سلسلة أفلام جوراسيك وورلد، سام نيل ولورا ديرن وجيم جولدبلوم (أبطال السلسلة الرئيسية جوراسيك بارك) وكريس برات.

ورغم الانتهاء من تصوير الفيلم، لكن من المتوقع طرحه 10 يونيو/حزيرن 2022.