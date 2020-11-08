بري لارسون الـ"قبيحة" تتحدث عن نفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدثت الممثلة الأمريكية بري لارسون بصراحة عن شعورها بالقبح وبكونها دخيلة على هوليوود، وذلك خلال لقاء حديث أجرته مؤخرا.

لارسون، التي تشتهر بشخصية البطلة الخارقة كابتن مارفل، فازت بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم الدراما Room "غرفة".

وذكرت "لارسون" في حوار لها مع مجلة "بليو"، أن معايير الجمال في هوليوود لا تعقل، وأضافت أنها عانت طيلة حياتها مع هذا المفهوم وكانت تشعر أنها قبيحة ومنبوذة.

وتابعت: "لقد استغرقت وقتًا طويلًا كي أشعر بالارتياح مع نفسي، ولم أتغلب على هذه الأفكار السيئة سوى مؤخرًا".





وأضافت: "ما يكسر قلبي هو التفكير في وجود أشخاص في العالم يشعرون بالقبح وعدم الارتياح في أجسامهم، ولذلك أحلم دومًا بنشر فلسفة تكفل للآخرين حرية التعبير عن نفسهم".

ووفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، ذاعت شهرة "لارسون" في الأعوام الأخيرة بسبب أدوارها الفنية الناجحة ودورها كناشطة حقوقية ونسوية أيضًا.