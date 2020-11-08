رانيا يوسف تنفي إصابتها بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الممثلة المصرية رانيا يوسف الاخبار المتداولة التي تزعم إصابتها بفيروس كورونا، أثناء حضورها مهرجان الجونة الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي. يوسف التي تصور حالياً مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح"، طالبت بتحري الدقة في كل ما ينشر عنها، مشيرة إلى أن المرض مش عيب وفى حالة إصابتها ستعلم الجميع، موضحة أنها ستظهر للجمهور خلال الساعات المقبلة بفيديو على صفحتها الشخصية على الإنستغرام لتؤكد عدم إصابتها.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" سيعرض منتصف نوفمبر الجاري عبر منصة شاهد لمشتركي باقة VIP ، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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