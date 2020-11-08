من الإسكندرية السينمائي.. وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض الشراكة لإنتاج مشروعات فنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عرض اليوم على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، فيلم "نساء التضامن" وأعقبه لقاء مع الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، عن طريق "الفيديو كونفرانس" بحضور عدد من الفنانين والإعلاميين وجمهور المهرجان منهم إلهام شاهين، إيناس الدغيدي وهالة صدقي وأدار الندوة الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وتناول الفيلم حالات لسيدات استفدن من برامج الوزارة مثل "مستورة" و"تكافل" و"فك كرب الغارمين" الذي استفاد منه مايزيد عن 80 ألف غارم وغارمة، وغيرها من البرامج التي صرحت وزير التضامن الاجتماعي أن أكثر المستفيدين منها من السيدات بنسبة تصل إلى 75%.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج على أن قضايا وزارة التضامن تمثل قضايا المجتمع ككل، والدراما سابقًا اهتمت كثيرًا بعرض قضايا مجتمعية تركت أثرًا كبيرًا مثل قضايا الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والطلاق وغيرها من القضايا التي تمس المجتمع، متمنية عودة هذه الدراما مرة أخرى، وعلى سبيل المثال مسلسل "الاختيار" وما تركه من أثر في نفوس المصريين، ولذلك نتمنى عودة هذه النماذج من الأعمال الفنية، فالفن هو صوت الشعب.

كما أثرت السينما في العهد السابق في تغيير عدد من القوانين التي تمس المواطن والمرأة خاصًة منها "جعلوني مجرمًا" و "كلمة شرف" و "أريد حلًا" و "آسفة أرفض الطلاق" وحديثًا فيلم (678) الذي كان صرخة ضد قضية التحرش وناقشها بجرأة.

كما ناقشت السينما قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة بدءًا من فيلم "الشموع السوداء" مرورًا ب "أمير الظلام" و "الكيت كات"، فضلًا عن أفلام الفنانة نعيمة عاكف التي أظهرت دور مؤسسات الرعاية والاصلاحيات وغيرها، فالخطاب المجتمعي أثر في الخطاب السياسي وأثر أيضًا في القوانين.

بالإضافة إلى الأغاني الوطنية التي كان لها أثر كبير في غرس الانتماء والوطنية لدى الكثير من المصريين، وبدأت مؤخرًا الأغاني الوطنية في الظهور مرة أخرى بعد ثورة يناير ولكنها حتى الآن لم تصل لتأثير الأغاني القديمة.

وتابع: "تألمنا جميعاً من فيلم "عسل أسود" ووضعنا أمام قضية الانتماء للوطن برغم ما نواجهه فيه من صعوبات، ونتذكر أيضًا فيلم "أفواه وأرانب" ودوره في تنظيم الأسرة.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج بدعوة للفنانين المهتمين بعرض القضايا المجتمعية للقاء خاص ومناقشة مايمكن تقديمه سويًا سعيًا منها لإصلاح حقيقي وتحريك المشاعر وتغيير بعض الاتجاهات نحو الأفضل.

وتلقت السيدة وزير التضامن مداخلات نقاشية مع عدد من الفنانين، فقد أكدت المخرجة إيناس الدغيدي على أن السينما هي نتاج مشاكل المجتمع، معبرة عن سعادتها بالدعوة للشراكة في إنتاج أعمال فنية مع الوزارة وإعادة إنتاج الأفلام السينمائية التي تطرح الأفكار الجديدة.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين بأن هذه الوزارة هي أكثر الوزارات المعنية بقضايا المرأة، ودور الدولة هو إيجاد حلول للقضايا التي تطرحها الأفلام السينمائية، كما أن مشاركة الدولة في إنتاج أفلام تنويرية وثقافية تحوي فكر جيد لايستطيع فرد واحد أن ينتجه وهذا ما نطالب به حاليًا أن تتدخل الدولة في الإنتاج لبناء الفكر والانسان المصري.

بينما أكدت الفنانة هالة صدقي أن هذه الوزارة هي وزارة الإنسان المصري وتسألت "هل سيكون لدينا القدرة الآن على تغيير القوانين بالأعمال الفنية كما حدث سابقًا؟"