شيماء سيف في صورة مع محمد هنيدي: "للتاريخ.. كوميدياني المفضل"​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها مع نجم الكوميديا محمد هنيدي. ونشرت شيماء الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "العشق.. كوميدياني المفضل.. حافظة كل إفيهاته صم.. بحبك أوي أوي أوي أوي.. صورة للتاريخ". ومن جانب آخر، تشارك شيماء سيف في مسلسل "في بيتنا روبوت" مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، هشام جمال، ليلى زاهر وعدد من ضيوف الشرف، وتدور قصة العمل حول أسرة تقرر الاستعانة بروبوت للعيش معهم في المنزل، يقلب حياتهم رأسا على عقب في إطار كوميدي، من إخراج وليد الحلفاوي ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي.

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