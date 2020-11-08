غدا.. لقاء سويدان تقدم المؤتمر الصحفي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الفنانة لقاء سويدان لتقديم المؤتمر الصحفي للمهرجان.

ويقام المؤتمر مساء غد الإثنين وسيعلن كل تفاصيله بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة السادسة مساء وبحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان والنجم محمد صبحي رئيس اللجنة العليا، وعدد من النجوم المشاركين فى الدورة الخامسة في تخصصات مختلفة مثل الفنان نضال الشافعي والفنانة مروة عبدالمنعم والفنان محسن منصور والفنان طارق صبري، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

وتنطلق الدورة الخامسة من المهرجان في الفترة ما بين 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبرئاسة الفنان مازن الغرباوي وتترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي .

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