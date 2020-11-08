بسبب الإجراءات الاحترازية.. وقف عرض فيلم "قابل للكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بوقف عرض فيلم "قابل للكسر"، والذي يعرض ضمن فعاليات الدورة الـ 36 للمهرجان.

العرض حضره عدد من الفنانين وضيوف المهرجان، وعلى رأسهم الفنانة لقاء سويدان، والفنانة نورهان، وقررت وزارة الصحة إيقاف العرض بعد ربع ساعة من بدء الفيلم للتأكد من الإجراءات الاحترازية.

وفور التأكد من اتباع إدارة المهرجان كافة الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، تم استئناف عرض الفيلم.

يذكر ان مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم