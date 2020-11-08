شاهد.. أول تعليق لـ " أحمد خالد صالح وهنادي مهني " بعد الزواج

أعرب النجم أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى عن سعادتيهما في أول تعليق بعد حفل الزفاف ، علي مواقع التواصل الإجتماعي.حيث نشر كلاً منهم نفس الصور عبرحسابتهم الشخصية على" انستجرام- Instagram ".
وعلق صالح قائلاً: "للبدايات الجديدة، دائمًا معك، بحبك يا ساحرتي، والحلم اتحقق، بارك الله لنا
ومن جانبها علقت هنادي قائلة: "الحلم اتحقق واتجوزت أعز صديق ليا".
احتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنى بحفل زفافهما أول أمس الجمعة 6 نوفمبر، في أحد الفنادق، بحضور عدد من الأصدقاء ونجوم الفن.
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