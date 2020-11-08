الليلة .. وائل جسار يحيي حفلاً غنائياً علي مسرح النافورة

يحيي النجم اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا اليوم في الثامنةمساءاً ، على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو عادل عايش، ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية.

ويشهد اليوم أيضا فقرات غنائية تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، للفنانين أجفان، محسن إبراهيم، همام إبراهيم.

ويشهد مسرح الجمهورية، حفل من أعمال الفنان بليغ حمدي، تحت قيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ومن تقديم الفنانين ندى غالب، محمد متولي، آية عبدالله، عفاف شكري، وليد حيدر، آيات فاروق، أما على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يقام

حفل كلثوميات، تحت قيادة المايسترو صلاح غباشي، ومن تقديم الفنانين حسناء، ونهاد فتحي.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفل على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.