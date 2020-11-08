فيديو.. طرح أغنية " تعظيم سلام" لـ " مصطفي حجاج و السادات " علي اليوتيوب

طرح المنتج هانى محروس، منذ قليل أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج و مطرب المهرجانات السادات ، والتي تحمل عنوان "تعظيم سلام" ، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب . على موقع الفيديوهات يوتيوب . كان محروس قد طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏



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