شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا تتحدى والدها.. وتدافع عن مطربى المهرجانات: "شاطرين وناجحين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الفنانة هنادى مهنا والدها فى موقف محرج بعدما دعت مطربى المهرجانات إلى فرحها دون علمه، وهو ما جعل نقابة الموسيقيين تصدر بيان عتاب لاستعانة الموسيقار هانى مهنى بهم، رغم رأى النقابة فيهم، وهو ما دفعه للتصريح بعدم دعوتهم للحفل، إلا أن هنادى أعلنت أنها هى من قامت بدعوتهم، وهو ما وضعه أمام الأمر الواقع ودفعها للدفاع عنهم.

وقالت هنادى فى فيديو: "لقيت حاجات غريبة أوي على السوشيال ميديا اليومين دول، فكنت عايزة أوضح إنى أنا اللي عزمت عمر كمال، وكلمت حسن شاكوش وحمو بيكا ومردوش فعمر قالى إنه هيعزمهم وهييجوا مفاجأة للحضور، هما محبوبين والناس بتتبسط لما بتشتغل أغانيهم، وأنا مبسوطة إنهم جم الفرح وشرفونا ونورونا وفرحونا، وأنا من أشد المعجبين بأغانيهم، بابا مكنش يعرف إنهم جايين، وفكرة إنى بنت هانى مهنا وبسمع الأغانى دى متخصش أي حد".

بوست هنادى مهنا

وكان الموسيقار الكبير هانى مهنا كشف فى وقت سابق حقيقة استعانته بالمطربين حمو بيكا وعمر كمال، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا لم أدع ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم في حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم في الأساس". وشكر كل من تواجد في الحفل من مطربين وفنانين منهم حكيم وتامر حسنى ومدحت صالح وبوسى والليثى وغيرهم.

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أول أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".