شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصرى "حنة ورد" يفوز بالجائزة الكبرى من مهرجان الفيلم الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج مراد مصطفى عن فوز فيلم "حنة ورد" بالجائزة الكبرى، وهي أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الفيلم الأفريقي، وهو الفيلم المصري الذي سبق وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

فيلم حنة ورد كان من المقرر أن يشارك فى مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى الذى تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، وذلك فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان مع الفيلم المصرى "الحد الساعة خمسة".