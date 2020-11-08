هنادي مهنى تحسم الجدل: أنا اللي عزمت شاكوش وبيكا وكمال والفرح نور بيهم

رنا صلاح الدين - حسمت الفنانة هنادي هاني مهنى الجدل مؤخرا، وأكدت أنها من قامت بتوجيه الدعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، لحضور حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وذلك من خلال فيديو قامت ببثه عبر خاصية استوري على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقامت هنادي مهنى في الفيدو الذي نشرته وظهر فيه زوجها أحمد خالد صالح، بتوجيه الشكر لهم، مؤكدة أنها من قامت بتوجيه الدعوة لهم، وأن والدها الموسيقار هاني مهنى لم يكن لديه معرفة بذلك، وأشارت إلى أن منظم حفل الزفاف أحمد ياسين لم يكن لديه أي علاقة بهذا الأمر، وقالت أنها من قامت بالإتصال بهم بنفسها، وأكدت عليهم حضورهم.

وقالت هنادي في الفيدو: "أنا عزمتهم عشان هما محبوبين جدا وشرفونا ونوروا الفرح وبابا مكنش يعرف أنهم جايين وهم ناجحين جدا، ومبسوطة أنكم حضرتوا وأنا اللى كلمتهم بنفسى وعزمتهم وكفاية لأن الموضوع خد أكبر من حجمه".

هنادي مهنى

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كما حرص الفنان أحمد خالد صالح هو الأخر بتوجيه الشكر لكلا من حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، قائلا: "نورتونا وشرفتونا والفرح كان حلو بيكم".

هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

وكان الموسيقار هاني مهنى صرح بأنه لم يوجه الدعوة لمطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، مشيرا إلى أنه تفاجئ بوجودهم، وأنه لم يعرف شكلهم من الأساس، وفوجئ بصديق له يخبره بأنهم متواجدين في حفل الزفاف، وزعم بأن منظم حفل الزفاف من قام بتوجيه الدعوة لهم.

يذكر أن الفنانة هنادي هاني مهنى احتفلت بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، يوم الجمعة الماضية بفندق هيلتون هليوبوليس، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين منهم، تامر حسني وحكيم وحسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا ودرة وآخرين.