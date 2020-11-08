شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجمة مشغولة.. عندما استلفت فاتن حمامة جنيهاً من عامل الاستوديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر الكثير من الأوقات على نجمات الفن وهن مشغولات بأكثر من عمل، خاصة فى فترات التألق التى تمر بها كل نجمة ويزداد إقبال المنتجين والمخرجين على الإستعانة بها فى أعمالهم، وكثيرا ما مرت مثل هذه الأوقات المزدحمة بالعمل على نجمات الزمن الجميل وبسببها وقعن فى العديد من المواقف الطريفة والغريبة.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت المجلة عدداً من هذه المواقف تحت عنوان " مشاكل ومشاغل" وكان من ضمن النجمات اللاتى تحدثن للمجلة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة .

وقالت سيدة الشاشة للكواكب أنها كانت فى إحدى الفترات مشغولة بثلاثة أفلام فى وقت واحد وكانت تصور بعضها فى ليل الشتاء مما أصابها ببرد فى المعدة ونصحها البعض بوضع حقيبة من الماء الساخن على بطنها قبل النوم حتى تخفف من هذه الألام، وكانت تفعل ذلك كل يوم بعد عودتها إلى المنزل وقبل نومها.

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وفى أحد الأيام استيقظت فاتن حمامة متأخراً عن موعدها فى الاستديو، فأسرعت لترتدى ملابسها ولم تتناول إفطارها، وتصادف فى هذا اليوم أن تعطلت سيارتها وهو مازادد من ارتباكها ، واضطرت إلى طلب سيارة أجرة لتوصيلها للاستوديو.

وبعد أن وصلت الفنانة الكبيرة إلى الاستديو وهمت بأن تمد يدها فى حقيبتها لتدفع الأجرة لسائق التاكسى فوجئت وهى تنظر إلى حقيبتها لتستخرج منها كيس النقود بأنها أحضرت حقيبة الماء الساخن التى تعالج بها معدتها ونسيت حقيبتها، زاد ارتباك النجمة الكبيرة ولم يتمالك سائق التاكسى نفسه من الضحك، ولم يسعفها فى هذا الموقف سوى وجود أحد عمال الاستديو بالقرب من التاكسى ، فنزلت فاتن حمامة بكل ثقة وطلبت منه أن يقرضها جنيهاً حتى تدفع الأجرة وانطلقت بعدها كالسهم إلى الاستوديو.