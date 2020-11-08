شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش لـ هنادى: "إحنا مش زعلانين واتشرفنا أننا جينالك فرحك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على الفنانة هنادى مهنا بعد الفيديو الذي نشرته وقالت فيه إنها هي من دعته لحضور حفل زفافها مع حمو بيكا وعمر كمال، وكتب شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "ربنا يسعدك ياهنادى انتى وأحمد يارب واحنا مش زعلانين وألف مبروك واحنا أتشرفنا أننا جينالك".

كشفت الفنانة هنادى مهنا، خلال خاصية ستورى عبر حسابها على إنستجرام، عن أنها قامت بدعوة مطربى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال على حفل زفافها، وقالت هنادى: "أنا عزمتهم عشان هما محبوبين جدًا وشرفونا ونوروا الفرح وبابا مكنش يعرف أنهم جايين وهم ناجحين جدًا ومبسوطة أنكم حضرتوا وأنا اللى كلمتهم بنفسى وعزمتهم وكفاية لأن الموضوع خد أكبر من حجمه".

وكان الموسيقار الكبير هانى مهنا كشف فى وقت سابق حقيقة استعانته بالمطربين حمو بيكا وعمر كمال وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنا لم أدع ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم في حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم في الأساس".

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وشكر كل من تواجد في الحفل من مطربين وفنانين منهم حكيم وتامر حسنى ومدحت صالح وبوسى والليثى وغيرهم.

واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أول أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.