شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: شاب أمريكي أراد دخول الإسلام بسبب فيلم "دانتيلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة إلهام شاهين، خلال تواجدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي: "عندما عرض فيلم "دانتيلا" في شيكاغو حضرت ندوته وكنت فخورة بيه وبالمخرجة إيناس الدغيدي، ووقف شخص أمريكاني متحمس وقالها فيلمك ممكن يدخلني الإسلام عشان شاف الجواز والطلاق سهل مش زي عندهم".

وأضافت خلال ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، "فخورة أني اشتغلت مع إيناس الدغيدي، وأتمني نعمل أفلام وموضوعات جديدة وندافع عن المرأة من تاني ولازم تكملي طريقك اللي بدأتيه"، موجه حديثها للمخرجة إيناس الدغيدي".

وتابعت إلهام، "أنا عاوزة أحيي مهرجان الإسكندرية عشان كرم إيناس الدغيدي، لأنه تكريم للفكر التنويري اللي مفتقدينه، وقدمت القضايا اللي الكل بيخاف أنه يقدمها، وبيكونوا مقتنعين بالقضايا التي قدمتها إيناس ولكنهم لا يملكون الجرأة لأن المجتمع هايهاجمه ويقوله عيب وحرام".

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وحضر ندوة تكريم المخرجة إيناس الدغيدي بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان، والفنان عزت العلايلي، والمخرج عمر عبد العزيز، وخالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، وأدار الندوة الأمير أباظة.