شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تحتفل بمرور 27 عاما على عرض مسلسل ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، بمرور 27 عاما على عرض مسلسل ذئاب الجبل، وذلك غدًا الاثنين، الساعة 11 مساء على dmc وتستضيف خلال الحلقة المخرج مجدي أبو عميرة والفنان أحمد عبد العزيز والفنانة سماح أنور والفنان صلاح عبد الله وميرنا وليد، ويتحدث أبطال المسلسل عن كواليس تصوير المسلسل، وأهم المواقف الكوميدية والصعبة أثناء تصوير المسلسل.

وشاركت إسعاد جمهورها، صورة من كواليس الحلقة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصور قائلة: "هنحتفل بمرور 27 سنة على مسلسل ذئاب الجبل يوم الاثنين الساعة 11 مساءً على Dmc".



إسعاد و أحمد عبد العزيز



إسعاد و المخرج مجدى أبو عميرة

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إسعاد و سماح أنور



إسعاد و ميرنا وليد



اسعاد يونس مع ابطال مسلسل ذئاب الجبل