شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف التأثيرات السلبية لقضايا "جونى ديب" على مستقبله فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن خسارة النجم العالمي جوني ديب قضيته الأخيرة بدأ في التأثير علي أعماله الفنية، حيث أكدت عدد من التقرير أن سبب استبعاد النجم Fantastic Beasts 3 يرجع الي خسارته فى قضيته ضد صحيفة "ذا صن" بسبب مقال وصفه بأنه "الزوج المعنف"، وان صناع الفيلم يخشون من تأثير ذلك بالسلب علي شعبية ديب وبالتالي الفيلم، خاصة ان نجم قراصنة الكاريبي لديه قضية أخرى ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، وهي قضية عنف منزلي.

وعلي جانب آخر يتوقع مارك ستيفنز، وهو أحد كبار المحامين حسب صحيفة "ذا صن"، أن جوني ديب لن يعمل في هوليوود مرة أخرى بعد استبعاده من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" وقال ستيفنز: "هذا أمر مدمر لمسيرة ديب، فهو الآن أصبح مذنبا في أنظار الجميع، وسيُعرف عنه إلى الأبد بأنه "ضارب زوجته" السكير ومتعاطي المخدرات، هكذا سيُكتب على شاهد قبره عند وفاته".

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كما أكد مارك ستيفنز أن الاستئناف الذي سيقوم به جوني ديب على الحكم الصادر ضده، سيكون "ميؤوسا منه وسيحالفه الحظ السيء"، بحسب تعبيره، وبرر ذلك بأنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف التدخل إلا إذا أخطأ القاضي في القانون، حتى أن محامي ديب لم يتمكنوا من تحديد أي خطأ قانوني".