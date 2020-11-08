شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يطرح "تعظيم سلام" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المنتج هانى محروس منذ قليل أغنية جديدة للمطرب مصطفى حجاج "تعظيم سلام" على محطته الخاصة على يوتيوب الذى يشارك معه فيها مطرب المهرجانات السادات، وحرص اليوم الأحد المطرب مصطفي حجاج على أن يدلي بصوته في إنتخابات مجلس النواب بدائرته روض الفرج وحرص علي إلتقاط الصور التذكارية مع بعض جيرانه وأصدقائه بالحي.

من ناحية أخرى يستعد المطرب الشعبى مصطفى حجاج لإحياء حفل غنائى فى مدينة بورسعيد، الخميس المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائى، كما يستعد المنتج هانى محروس لطرح أغنية "تعظيم سلام للمخلصين" وهى أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج خلال أيام بمشاركة مغني المهرجانات السادات سيتم طرح الأغنية على طريقة Lyrics video وعلى يوتيوب وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوى.

Advertisements

ويعد عزيز الشافعي صاحب نجاح كبير مع الثنائي هاني محروس ومصطفى حجاج بعد نجاح كبير لعدد من الأعمال سويا أهمها خطوة و يا منعنع اللتان تخطت عدد مشاهداتهما عدد 400 مليون مشاهدة حتى الآن وآخرها "أبويا قالي زمان" بتوقيع حجاج ورضا البحراوي التي تخطت مشاهداتها 5 مليون مشاهدة حتى الأن.

كان محروس قد طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة من كلمات أحمد سامى وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام شيبسى والفيديو كليب إخراج محمد عبد ‏الجواد والهندسة الصوتية والرؤية الفنية والدرامية لهانى محروس.‏