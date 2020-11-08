شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية ماديسون بير تحتفل بفوز جو بايدن في شوارع أمريكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة العالمية ماديسون بير في الاحتفالات التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية احتفاء بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة أنها واحد من المشاهير الذين استخدموا منصاتهم لحث معجبيهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وشوهدت الفنانة البالغة من العمر 21 عامًا في أجواء سعادة غامرة أثناء احتفالها بانتصار جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب نائبته كامالا هاريس، حيث كانت متواجدة في شوارع ويست هوليود، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



النجمة العالمية ماديسون بير تحتفل بفوز جو بايدن

وظهرت ماديسون بير في إطلالة غير رسمية، إلى جانب حرصها على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أودى بحياة 230 ألف تقريبا في الولايات المتحدة وحدها.

ولمزيد من إظهار الدعم إلى جو بايدن وكامالا هاريس، وضعت النجمة العالمية في الكمامة التي ارتدتها عبارة تدعم جو بايدن ونائبته، كما انضمت إلى الحشود التي كانت تحتفل بالفوز.

وفي وقت سابق، شاركت فنانة " Good In Goodbye " عبر خاصية "استوري انستجرام" صورة سليفي علقت عليها "الطاقة الآن"، كما شاركت مقاطع فيديو للجمهور من سيارتها وهم يلوحون بالأعلام ويرفعون لافتات ابتهاجا وفرحا بفوز جو بايدن.

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النجمة العالمية ماديسون بير