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شكرا لقرائتكم خبر عن كليب نيكى ميناج What That Speed Bout يحصد 6 ملايين مشاهدة على يوتيوب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية نيكى ميناج نحوها بعد إطلاق كليب جديد حمل اسم " What That Speed Bout" و ذلك على موقع الفيديو "يوتيوب" ، وهى الأغنية التى تعاونت فيها نيكى ميناج مع Mike WiLL Made-It و مغنى الراب YoungBoy Never Broke Again .
وقد صورت مغنية الراب الشهيرة البالغة من العمر ( 37 عام ) هذا الكلبيب أثناء حملها فى ابنها الأول و كأنها تعلن للعالم انها قادرة على التوازن بين حياتها الشخصية و المهنية ، و كليب " What That Speed Bout" من إخراج إدجار إستيفيز وأوستن ماكراكن .
و استطاع كليب " What That Speed Bout" الذى أطلق على قناة مايك ويل الخاصة على "يوتيوب" أن يحصد سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم ، و قد وصلت نسبة مشاهدة الكليب الى 6 ملايين مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه على "يوتيوب " ، كما حصد الكليب أكثر 357 ألف LIKES .
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من الكليب (2)
من الكليب (3)
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