شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي تعلن غضبها بسبب أغنية "يا بيروت" اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومى اللجوء الى القضاء اللبنانى لتوقف ما تسميه بالعبث بأغنيتها "يا بيروت" واستغلالها من قبل أحد الفرق التى قامت بتصويرها كليب وعرضها على عدد من القنوات دون أذن منها، وكان مكتبها قد أصدر بيانا للمطالبة لوقف عرض الأغنية على المحطات الفضائية.
وقال البيان: "كثرت في المرحلة الأخيرة أعمال التعدي على حقوق الملكية الفنية وآخر هذه التعديات إقدام فرقة تطلق على نفسها اسم "Kimaera" على التصرف دون أي حق أو إذن بأغنية "يا بيروت" واستغلالها تجاري عبر تصوير فيديو كليب عمدت بعض محطات التلفزة اللبنانية إلى بثه وتشكل الأفعال التي أقدمت عليها الفرقة المذكورة جرائم منصوص عليها في القوانين اللبنانية مرعية الإجراء، وتشكل على وجه التحديد تعدي، وحول هذا الموضوع نبدي ما يلي على الحقوق المادية والمعنوية الثابتة، التي كفلها قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75."
وأشار البيان، "قانون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/1999 لكل من مؤلف الأغنية الراحل الكبير الشاعر نزار قباني، وملحنها الكبير الموسيقار جمال سلامة، بالإضافة إلى حقوق السيدة ماجدة الرومي".
وأوضحت البيان: "الفرقة المذكورة بالتعدي على حقوق الملكية الفنية لأصحاب العمل، بل تصرفت بالأغنية، فأتى الفيديو كليب الذي صدر عنها" أثارت الاستهجان والذهول".
واستكمل البيان: "العبث بأنشودة رائعة سكنت وجدان الشعب اللبناني والعربي، وباتت عنوان الأمل والصمود والعنفوان وتحويلها إلى هذه السلبية الفنية، أمر غير مقبول بجميع المقاييس، وسوف نتقدم في الأيام المقبلة بالدعاوى القضائية اللازمة
بوجه الفرقة المذكورة والقيمين عليها بوجه كل من شارك معها في التعدي على الحقوق الفنية الثابتة"..
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، اتصلت بنا السيدة زينب قباني، كريمة الراحل الكبير الشاعر نزار قباني، وأكدت باسم جميع ورثة الراحل الكبير،
تضامنها الكامل معنا واستعدادها للانضمام إلينا في أي إجراء قانوني قد نتخذه لوقف هذا التعدي"، واختتم البيان، "في جميع الأحوال، يهيب مكتب السيدة ماجدة الرومي، بكافة محطات التلفزة اللبنانية التوقف فورا عن اذاعة هذا الكليب".
وتقول كلمات الإغنية التى تغنت بها لأول مرة عام 1988 أثناء الحرب الأهلية بلبنان
يا بيروت
يا ست الدنيا.. يا بيروت
نعترف أمام الله الواحد
أنّْا كنا منك نغار
وكان جمالك يؤذينا
نعترف الآن
بأنّْا لم ننصفك ولم نرحمك
بأنّْا لم نفهمك ولم نعذرك
وأهديناك مكان الوردة سكيناً
نعترف أمام الله العادل
بأنّْا جرحناك واتعبناك
بأنّْا أحرقناك وأبكيناك
وحملناك أيا بيروت معاصينا
يا بيروت
إن الدنيا بعدك ليست تكفينا
الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا
الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا
قومي... قومي... قومي
قومي من تحت الردم
كزهرة لوز في نيسان
قومي من حزنك قومي
إن الثورة تولد من رحم الأحزان
قومي من تحت الردم
قومي اكراماً للغابات
قومي اكراماً للأنهار
قومي اكراماً للأنهار والوديان.. والإنسان
قومي اكراماً للإنسان
قومي يا بيروت.. قومي
إن الثورة تولد من رحم الأحزان
يا بيروت... يا بيروت
كلمات: نزار قباني
ألحان: جمال سلامة
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