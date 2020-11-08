شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قفازات الملاكمة الخاصة بالراحل هيثم أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رامى بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكى، صورة لقفازات الملاكمة لشقيقه الراحل عبر حسابه على فيس بوك، وكتب عليها قائلا: "قفازات المحارب حبيبى يا هيثم".



رامى بركات

وحلت الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى، أمس السبت الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر 2019، عن عمر يناهز الـ 35 عاما إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليلحق بأبيه الإمبراطور أحمد زكى وأمه الفنانة هالة فؤاد فى سن صغيرة وأصاب الحزن الشديد الوسط الفني و جميع المصريين على مشهد رحيله أدمى القلوب فقد عاش طوال حياته يعانى من الوحدة و مات وحيدا.

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ولد هيثم أحمد زكي، يوم 4 أبريل 1984 بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2، وعلى الرغم من مسيرته الفنية القصيرة ولكن ذاكرته سوف تظل خالده في وجدان الجميع.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر ، نقطه دم ، سكر مر ، الكنز ، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة ، دوران شبرا ، الصفعة ، امبراطوريه مين ، السبع وصايا ، أستاذ ورئيس قسم ، كلبش 2 ، علامه استفهام".