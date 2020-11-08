شكرا لقرائتكم خبر عن كارا سانتانا تحتفل بفوز جو بايدن داخل سيارتها في ويست هوليود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تستطع النجمة العالمية كارا سانتانا إخفاء فرحتها أثناء قيادة سيارتها في ويست هوليود، حيث احتفلت الفنانة الشهيرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتجولت النجمة العالمية كارا سانتانا في أحد أكثر الشوارع ازدحامًا في ويست هوليود احتفالًا بانتصار بايدن على دونالد ترامب، حيث شوهدت وهي تقود سيارتها البيضاء وتلوح بعلامة النصر خلال الاحتفالات.



النجمة كارا سانتانا

وأظهرت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا المزيد من دعمها للرئيس المنتخب ونائبه كامالا هاريس، من مشاركتها العديد من الرسائل والصور والفيديوهات عبر حسابها الرسمي على انستجرام تدعم فيه بايدن وهاريس.



كارا سانتانا تحتفل بفوز جو بايدن داخل سيارتها في ويست هوليود

من جانبه، شاركت عارضة الأزياء، النجمة إيميلى راتاجكوسكى، في الاحتفالات التي انطلقت في شوارع الولايات المتحدة احتفالات بفوز جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، حيث خرجت إلى الشارع عقب إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات.



كارا سانتانا

وشوهدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عامًا بصحبة زوجها في شارع هوليوود، حيث خرج الأمريكيون إلى الشوارع للاحتفال بنتائج الانتخابات في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وظهرت النجمة إيميلى راتاجكوسكى في سيارتها برفقة زوجها، حيث كانت تنظر من النافذة الجانبية وتلوح بيديها في الهواء، بينما أبقى سيباستيان يديه على عجلة السيارة السوداء.

وحرصت عارضة الأزياء العالمية على ارتداء ملابس تشعرها بالدفء مع انخفاض درجات الحرارة، حيث ارتدت كنزة زرقاء بياقة مستديرة، وتركت شعرها البني يتدفق من أسفل قبعة أنيقة من الصوف.

وأعلنت وسائل الأعلام الأمريكية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام دونالد ترامب الذي يواصل اتهاماته حول تزوير الانتخابات.