شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف فى صورة مع هنيدى: "كوميديانى المفضل العشق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها بصورة تجمعها بالنجم محمد هنيدى، عبر حسابها على إنستجرام، من حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، وكتبت شيماء على الصورة قائلة: "العشق كوميديانى المفضل حافظة كل إفيهاته صم بحبك أوى صورة للتاريخ".

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واحتفلت الفنانة هنادى مهنا والفنان أحمد خالد صالح، بحفل زفافهما أول أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن و أحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى و النجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

واجتمع الثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى لأول مرة في عمل فنى خلال مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسدا شخصة اثنين يقعا في حب بعضهما، وشارك في العمل ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، إنعام سالوسة، مها نصار، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.