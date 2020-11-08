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شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نشوى مصطفى يطمئن جمهورها: أمى حالتها مستقرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ابن الفنانة نشوى مصطفى، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: بفضل الله وبفضل دعوات حضراتكم وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة أمي حالتها مستقرة الحمد لله وباعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي ألف شكر، ببلغ أمي بكل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة ولله الحمد دائمًا وفى كل الأحوال.
من جانب آخر أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنانة نشوى مصطفى مستقرة حتى الآن وأنها ما زالت تحت الرعاية، لافتًا إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع ابنها للاطمئنان عليها، فهي تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه، وكانت هناك شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة، وهى الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.
نشوى مصطفى أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا الأيام الماضية بعدما تأكدت من الإصابة حيث كانت تظن أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة جراء "دور برد"، وقد تناولت الفنانة مخفضات حرارة وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، ولكن زادت الأمور عليها صعوبة بمرور الوقت حيث شعرت بألم لا يحتمله بشر في الجسم بالكامل وصدرها، ومن هنا اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.
تعليق أبن نشوي مصطفي
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