أول تعليق لـ هنادي مهنا بعد أزمة والدها مع عمر كمال وشاكوش وبيكا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خرجت الفنانة هنادي مهنا عن صمتها، وأكدت أنها من دعت نجوم المهرجانات عمر كمال، حسن شاكوش، وحمو بيكا، لحضور حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم الجمعة الماضي.

وظهرت هنادي في بث مباشر عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت فيه: "في حاجة مهمة جدا لازم أوضحها، أنا اللي كلمت عمر كمال وعزمته، وكلمت حسن شاكوش وحمو بيكا ومردوش، وعمر كمال قالي إنه هيبلغهم وهيجوا الفرح، وكلمتهم لأن الناس كلها حافظة أغانيهم وبتتبسط لما أغانيهم بتشتغل وبتتبسط بوجودهم".

أضافت: "أنا مبسوطة أوي إنهم شرفونا ومتابعة ومعجبة جدا بالمزيكا بتاعتهم، ومنظم الحفل ملوش علاقة بدعوتهم، وفكرة إني بنت هاني مهنا وبسمع الأغاني دي متخصش أي حد، وأنا بحب الأغاني دي جدا، وهما التلاتة ناجحين جدا ما شاء الله عليهم، وبجد فرحوا كل الناس اللي كانوا موجودين، وبقولهم أنتوا بجد شرفتونا ونورتونا ومبسوطين أوي إنكم كنتوا موجودين".

وكان الموسيقار هاني مهنا، نفى دعوته مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، إلى حفل زفاف ابنته هنادي مهنا، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح.

Advertisements

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم": "لم أدعوهم، وعملنا 23 كشف على باب الفرح مخصوص، وفيه جارد مخصوص، وأمن الفندق ممنوع يدخل أي إنسان مش مكتوب اسمه، ومنظم الحفل على علاقة بعمر كمال، وقال إنه سيحضر مفاجأة لهنادي، بأن يدعو عمر كمال ومصطفى حجاج، لكن عمر كمال دعا حسن شاكوش وحمو بيكا: مكنش ينفع أنزلهم من المسرح، والله العظيم ما سلمت عليهم، مش معقول يبقى عمرو موسى موجود ووزير الشباب وعلاء وجمال مبارك موجودين وأجيب لهم حمو بيكا".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، غضبها وأصدرت بيانا تستنكر فيه دعوة الموسيقار هاني مهنا مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في فرح ابنته هنادي مهنا.

واحتفلت الممثلة هنادي مهنا، بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، مساء يوم الجمعة الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن.

وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.