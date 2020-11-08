"الحلم أصبح حقيقة".. أول تعليق لـ هنادي مهنا بعد زواجها من أحمد خالد صالح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، عدة صور من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح. وفي أول تعليق لها عقب حفل الزفاف، كتبت نجلة الموسيقار هاني مهنا: "الحلم أصبح حقيقة وتزوجت من صديقي المفضل". واحتفلت الممثلة هنادي مهنا، بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح، مساء يوم الجمعة الماضي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن. وتم عقد قران الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في يوم 7 أكتوبر الماضي.

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