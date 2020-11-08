هذا ما قاله محمد عبد الرحمن عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، عن رأيه في مسلسل "ما وراء الطبيعة".
ونشر عبد الرحمن، صورتين له ولأحمد أمين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قانون دكتور رفعت إسماعيل: لو عقلك لاعبك خده على قد عقله.. قانون الدكتور جمجوم : أنا رايح أجيب فينو لأبويا.. مبروك لكل صناع ما وراء الطبيعة، وقدرنا يا صديقي كعلماء ما ورائيات إننا نحارب الخوارق في صمت".
يذكر أن، الفنان محمد عبد الرحمن، خاض بطولة مسلسل "جمجوم وبم بم"، فيما يخوض الفنان أحمد أمين بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة".
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