نجل نشوى مصطفى يطمئن جمهورها: حالتها مستقرة وفرحانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكد عبد الرحمن عماد نجل الفنانة نشوى مصطفى، أن الحالة الصحية لوالدته بدأت في الاستقرار، وإن كانت مازالت تعاني من إصابتها بفيروس كورونا المستجد وتعالج حاليا بمستشفى العجوزة.

وكتب نجل نشوى مصطفى عبر حساب والدته على موقع "فيسبوك": "بفضل الله، وبفضل دعوات حضراتكم، وبفضل مجهود أطباء وهيئة تمريض مستشفى العجوزة، أمي حالتها مستقرة الحمد لله، وبعتذر لعدم الرد، ربنا أعلم بينا أنا وأبويا وأختي".

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أضاف: "ألف شكر ببلغ أمي كل تليفوناتكم وكومنتات حضراتكم ودعواتكم لرفع حالتها النفسية وبتكون فرحانة، ولله الحمد دائما وفي كل الأحوال".

كانت نقابة المهن التمثيلية، نفت الشائعات التي انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى مستشفى العجوزة.