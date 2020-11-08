ميس حمدان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أصيبت الفنانة ميس حمدان، بفيروس كورونا المستجد، لتنضم لعدد من الفنانين الذين أعلنوا عن إصابتهم مؤخرا.

وقالت ميس، في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إنها تتبع كافة الإجراءات والإرشادات حاليا، حيث قامت بعزل نفسها داخل المنزل.

يذكر أن، الفنانة ميس حمدان، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "صح صح"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثانى تجارب ميس في الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.