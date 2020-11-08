دينا تدعو لـ"نشوي مصطفى": "ربنا يشفيكي ويعافيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة دينا، على توجيه رسالة لصديقتها الفنانة نشوى مصطفى، عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا، ووجهت الدعاء لها.

ونشرت دينا، صورة لنشوى عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبتي سلامتك.. ألف سلامة عليكي.. ربنا يشفيكي ويعافيكي بإذن الله.. أذهب البأس رب الناس.. بيدك الشفاء.. ولا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، آمين".

يذكر أن، نشوى مصطفى، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا الأيام الماضية بعدما تأكدت من الإصابة، إذ كانت تظن أنها تعرضت لوعكة صحية بسيطة جراء "دور برد"، ولكن زادت الأمور عليها صعوبة بمرور الوقت، وشعرت بألم كبير في الجسم بالكامل واكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.