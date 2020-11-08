"الأسكندرية السينمائي".. إيناس الدغيدي تتحدث عن مسيرتها الفنية.. والنجوم يقدمون شهادتهم عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، اليوم الأحد، المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، وأدار الندوة الناقد رامي المتولي، وعقدت الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد التزم الجميع بالتباعد وإرتداء الكمامات.

وحضر الندوة عدد من النجوم، منهم: الفنان عزت العلايلي، وإلهام شاهين، ورئيس جهاز الرقابة خالد عبدالجليل، وهالة صدقي.

عبرت إيناس الدغيدي عن سعادتها الكبيرة بتكريم مهرجان الأسكندرية، وقالت انها تعتبر المهرجان بيتها، وطلبت من الحضور ان تقدم مخرج شاب يدعى نور الدين علي أراد ان يقدم فيلم عن سينما إيناس الدغيدي، وقدمته للحاضرين وبعدها عرض الفيلم للجمهور، وأثناء مشاهدة إيناس للعمل بكت كثيرا وتأثرت بحفاوة الحضور بها.

وتابعت "التحقت بمعهد السينما ووجدت هناك عمالقة الفن المصري، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، ونصحني المخرج صلاح أبو سيف أن اتجه إلى الإخراج لأنني متفوقة في كل دروسه، ومن هناك انطلقت إلى هذا العالم وأصبحت مخرجة".

قالت إيناس إنها لم تكن متخيلة أن يكون هناك امرأة تخرج اعمالا، لافتة إلى أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية، ولا يوجد مساحة لظهور أي مخرج جديد، ولفتت إلى انها واجهت مشكلة أخرى، وهي أنها كانت تبحث عن ثقة المنتجين فيها، واعطائها اموال لتقدم اعمالا للجمهور.

وحرص الفنان عزت العلايلي ان يلقى كلمة لـ"إيناس"، وقال إنها أول نموذج أنثوي في الاخراج، ولفت إلى أنه منبهر بأدائها ويحب اعمالها، وأكد ان ايناس عاشقة لعملها، حتى وهي مساعدة مخرج، واشار إلى ان تعلمها من المخرج كمال الشيخ ساعدها كثيرا، وأكد أنها حفرت اسمها بين الكبار بعملها.

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وحيت الفنانة إلهام شاهين مهرجان الأسكندرية السينمائي لتكريمهم المخرجة الكبيرة ايناس الدغيدي، وقالت إنه تكريم للفكر التنويري، ولفتت إلى ان "ايناس" مميزة في أعمالها وجريئة في موضوعاتها، مؤكده انها قدمت قضايا لا يستطيع الكثير من المخرجين ان يتناولونها.

وأكدت إلهام أن إيناس انسانة صادقة، واوضحت انها تمنت ان تعمل معها بعدما شاهدت لها فيلم "عفوا ايها القانون"، واشارت إلى أن إيناس الدغيدي في الخارج لها قيمة كبيرة واعمالها يُحتفى بها.

كما تحدثت عن فيلم "لحم رخيص"، وقالت إنه مأخوذ عن قصص حقيقية، وتعتبره من أهم الافلام على الاطلاق.

قالت الفنانة هالة صدقي إنها اتت خصيصا من أجل أن تحضر تكريم إيناس الدغيدي، لافتة إلى انها مخرجة كبيرة، وأكدت ان لديها ثقة كبيرة في المواضيع التي تقدمها.

كما حكت هالة صدقي عن كواليس عملها مع ايناس الدغيدي في فيلم "ما تيجي نرقص"، وقالت إنها كانت تضحك كثيرا هي ويسرا، ولكن وجدت إيناس صارمه جدا وجعلتها خائفة منها، لافتة الى انها حازمة في عملها لتعرف التعامل مع كل الموجودين.

وفي نهاية الندوة تم تكريم إيناس من غرفة صناعة السينما، ومن أدباء الأسكندرية.

يذكر ان مهرجان الأسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم المكرمين أثناء ندوات تكريمهم.