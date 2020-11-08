فيديو| رانيا يوسف تكشف حقيقة إصابتها وابنتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهرت الفنانة رانيا يوسف، بمقطع فيديو جديد، توضح من خلاله حقيقة إصابتها بفيروس كورونا هي وابنتها.

ونشرت رانيا، الفيديو، عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "أنا طالعة عشان الإشاعة السخيفة اللي طلعت علينا.. إني مصابة بكورونا أنا وبنتي.. أنا بخير الحمد لله وبنتي بخير وكلنا بخير.. وزي ما انتوا شايفين، أنا في لوكيشن تصوير مسلسل الآنسة فرح وشغالين عشان هيتعرض في ١٥ /١١.. وميرسي لكل الناس اللي بتطمن عليا.. وميرسي برضو للناس اللي طلعت الإشاعات، عشان حسستني قد إيه الناس بتحبني ".

مسلسل "الآنسة فرح" بطولة: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" مضيفة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.