بالصور| حمادة هلال بجوار أسد في أحدث ظهور.. يطعمه اللحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
ظهر الفنان حمادة هلال، بجوار أسد داخل مزرعة وهو يطعمه قطعة من اللحم.
ونشر هلال، الصور عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بجد كان يوم جميل مع أخويا وصديقي العزيز.. الدكتور سيف بالحصا في المزرعة الجميلة.. ما شاء الله، ولسه في صور تاني وڤيديو مهم جامد أوي أنا والليجر".
يُذكر أن، الفنان حمادة هلال سافر مؤخرا إلى دبي من أجل تصوير كليب غنائي جديد يحمل اسم "آية في الجمال"، وهو من إخراج عادل سرحان، وكلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع موسيقي هادي مسرة.
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