في عيد ميلاده.. أغرب تصريحات وإطلالات محي إسماعيل التي أثارت الجدل

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محي إسماعيل، الذي وُلد في 18 من شهر نوفمبر عام 1946، وقدم العديد من الأفلام والأدوار المركبة.

قام محي إسماعيل بإثارة الجدل بعد أن قال بعض التصريحات الغريبة، منها:

- عندما قامت الإعلامية إسعاد يونس بسؤاله"إيه سر أن في فترة في حياتك كنت بتنام في الدولاب"، قال: لا كنت بنام جو الدولاب.

- وقال في أحد اللقاءات التلفزيزنية:"إنه نجم سينمائي، وعبقري، ومبدع".

- عند سؤاله عن نظارته قال: دي شخصيتي، صعب

أتنازل عن نظارتي.

-قال أنا مكنتش طفل عادي، أنا مش زيكو.

- أنا عملت دور اليهودي وكنت عبقري، وشكراً.

ومن أهم الأفلام التي شارك بها: فيلم خلي بالك من زوزو، فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، فيلم الإخوة الأعداء، فيلم حد سامع حاجه، وأخر أعماله الجزء الاني من فيلم الكنز.

Advertisements

بالإضافة الي بعض إطلالاته الغريبة في مهرجان الجونة السينمائي، التي لفتت الأنظار اليها:

- في بداية الأمر ارتدي محي أسماعيل تيشيرت منتخب مصر، وذلك أثناء تواجده في الطائرة المتجهة الى الجونة.

- وفي حفل الإفتتاح ارتدى القبعة، ورابطة عنق غريبة من نوعها غير تقليدية.

- وفي اليوم الأول من فعاليات المهرجان لفظ الأنظار اليه بإرتدائة قميص به رسومات لكؤوس مشوب البيرة، وبنطلون رياضي.

- وفي اليوم الثاني من الفعاليات ارتدى أيضاً بنطلون رياضي، بجانب قميص من اللون الأزرق الفاتح.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة يوم الجمعة الموافق 23 من أكتوبر، وقد انتهت فعاليته الجمعة الموافق 30 من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.