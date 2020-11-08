"صورة.. محمد سامي من كواليس فيلم"العميل صفر

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"سامي" من خلال الصورة برفقة المنتج وائل عبدالله منكواليس فيلم "العميل صفر"، وعلق عليها قائلاً:"مع المنتج وائل عبداللة، فيلم العميل صفر"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن فيلم "العميل صفر"
الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل"البرنس"، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيزنية.
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