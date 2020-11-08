شيماء سيف لـ محمد هنيدي:حافظة كل إفيهاتك صم

نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة تجمعها بالفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتضمنت الصورة حضورهما لحفل زفاف الفنان أحمد

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خالد صالح والفنانة هنادي مهنى، وعلقت شيماء على الصورة، قائلة:"العشق كوميديانى المفضل حافظه كل افيهاته صم بحبك اوىاوى اوى اوى صورة للتاريخ".

يذكر أن آخر مشاركات شيماء الدرامية، كانت من خلال مسلسل "الزوجة 15" في رمضان 2019، وشاركها البطولة "حسن الرداد، ناهد السباعي

محمود البزاوي، هيدي كرم"، من تأليف:محمد أبو السعد، إخراج:مصطفى فكري.