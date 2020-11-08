شيماء سيف لـ محمد هنيدي:حافظة كل إفيهاتك صم

نشرت الفنانة شيماء سيف، صورة جديدة تجمعها بالفنان محمد هنيدي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وتضمنت الصورة حضورهما لحفل زفاف الفنان أحمدخالد صالح والفنانة هنادي مهنى، وعلقت شيماء على الصورة، قائلة:"العشق كوميديانى المفضل حافظه كل افيهاته صم بحبك اوى
يذكر أن آخر مشاركات شيماء الدرامية، كانت من خلال مسلسل "الزوجة 15" في رمضان 2019، وشاركها البطولة "حسن الرداد، ناهد السباعي
محمود البزاوي، هيدي كرم"، من تأليف:محمد أبو السعد، إخراج:مصطفى فكري.
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