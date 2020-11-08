فيديو.. حقيقة إصابة رانيا يوسف بفيروس كورونا

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن حقيقة اصابتها بـ فيروس كورونا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"رانيا" مقطع فيديو جديد لها من كواليس الجزء الثاني من مسلسل"الأنسة فرح"، وصرحت به أنها بخير هي وإبنتها،

وأن الأخبار التي تداولوا بها بعض الأشخاص أنها اصيبت بفيروس كورونا كاذبة، وانها الأن تستأنف تصوير مسلسل الأنسة فرح، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .

يذكر أن مسلسل"الأنسة فرح"، بطولة أسماء

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أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل فى أحد الفنادق، وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫وتتعرض لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ، والذي سوف يت عرضه يوم 15 من نوفمبر الجاري.

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