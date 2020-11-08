بشير أبو زيد: فيلم "إدريس" يرصد العدوان الإسرائيلي على لبنان بميزانية محدودة

أقيمت منذ قليل ندوة الفيلم القصير "إدريس" للمخرج بشير أبو زيد والذى يعرض ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات الدورة36 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط وأدارها الناقد أحمد سعد الدين.

وحرص المخرج بشير على توجيه الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية لمشاركته في المهرجان بالفيلم القصير "إدريس" وأيضًا

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مشاركته في المسابقة الرسمية بفيلم "مفقود" كما كشف عن الصعوبات التي واجهها في الفيلم و أولها أنه محدود الميزانية والتصوير في منطقة الغابات المليئة بالألغام الباقية من العدوان الإسرائيلي على لبنان والذى يعد جزء من التاريخاللبناني.

وأضاف بشير أن أحد الصعوبات أيضًا التي واجهتني في الفيلم الاعتماد بشكل كبير على فريق عمل تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة لهم حتى على مستوى التمثيل من خلال الاستعانة بطفلين صغيرين وكان هناك صعوبة أيضا في التعامل معهما وتوجيههما من أجل تقديم الأداء المطلوب.

وأشار بشير إلى أن فيلمه الجديد مفقود والمشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان سيتم عرضه غدا الإثنين.