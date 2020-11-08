أول ظهور بعد زواجها.. درة تهنئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم

حرصت الفنانة التونسية درة على تهنئة الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"درة" صورة لها برفقة العروسين، وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، وذلك عبر خاصية الأستوري، وكتبت عليها:"مبروك هنادي مهنى،

وأحمد خالد صالح".

يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلًا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي، وقد قام العروسان بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6

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أكتوبر الذى حضرته العائلتان، وبعض الأصدقاء المقربين، قرر الثنائى عقد قرانهما بعد أقل من عام على مرور خطبتهما اللذين احتفلا بها فى شهر ديسمبر الماضى بمنزل الموسيقار هانى مهنى وبحضور عائلة العروسين.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة باسم ياخور، سامر المصري، صفاء سلطان، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق.