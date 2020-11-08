حرصت الفنانة التونسية درة على تهنئة الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح بزفافهما، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"درة" صورة لها برفقة العروسين، وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، وذلك عبر خاصية الأستوري، وكتبت عليها:"مبروك هنادي مهنى،وأحمد خالد صالح".
يذكر أن الفنانة هنادي مهنى والفنان أحمد خالد صالح احتفلًا بزفافهما مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور نجوم الوسط الفني والإعلامي، وقد قام العروسان بعقد قرانهما يوم 6 من شهر أكتوبر الماضي، بمسجد الشرطة بمدينة 6
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة باسم ياخور، سامر المصري، صفاء سلطان، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق.
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور بعد زواجها.. درة تهنئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بزفافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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