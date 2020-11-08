بالصور .. تفاصيل حمل منى زكي في " الصندوق الأسود "



نجحت الفنانة منى زكي ، في إقناع مشاهديها بكونها حامل في الشهورها الأخيرة، وذلك من خلال شخصية ياسمين التي تؤديها في فيلم " الصندوق الأسود" ، الذي تخطت إيراداته في الأسبوع الأول لعرضه في السينمات، المليونين

ونصف جنيهًا .

وكشفت الشركة المنتجة عن كواليس مكياج الحمل الذي كانت تستعين به مني خلال الأحداث، والتي تقع على مدى 12 ساعة ، حول فتاة تتفاجأ باقتحام

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غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.



فيلم " الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة ، إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري .



