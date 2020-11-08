ونصف جنيهًا .
نجحت الفنانة منى زكي ، في إقناع مشاهديها بكونها حامل في الشهورها الأخيرة، وذلك من خلال شخصية ياسمين التي تؤديها في فيلم " الصندوق الأسود" ، الذي تخطت إيراداته في الأسبوع الأول لعرضه في السينمات، المليونين
وكشفت الشركة المنتجة عن كواليس مكياج الحمل الذي كانت تستعين به مني خلال الأحداث، والتي تقع على مدى 12 ساعة ، حول فتاة تتفاجأ باقتحام
فيلم " الصندوق الأسود" من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، أسماء جلال، وشريف سلامة ، إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. تفاصيل حمل منى زكي في " الصندوق الأسود " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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