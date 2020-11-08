بالفيديو: إصابة اللاعب كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه أمام لاتسيو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 نوفمبر 2020 07:15 مساءً - منذ ساعتين

أصيب أسطورة الملاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي خلال مباراة فريقه أمام مضيفه لاتسيو اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسقط رونالدو على الأرض في الدقيقة الـ75 وأمسك بقدمه اليمنى متألما بعد أن سدد الإسباني لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو بقدم النجم البرتغالي (الذي كان مندفعا) بدلا من الكرة.

وغادر رونالدو الملعب متأثرا بالإصابة ليشارك مكانه الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولم يصدر يوفنتوس أي بيان عن إصابة رونالدو حتى اللحظة. ويذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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والجدير بالذكر أن رونالدو خرج منذ فترة قليلة من الحجر المنزلي بعد مكوثه 19 يومًا بسبب إصابته بفيروس كورونا الذي غيبه عن مباراة فريقه ضد برشلونة، والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين نظيفين، بالإضافة إلى 3 مباريات أخرى، بسبب إصابته بالفيروس.

وعمل رونالدو الذي لم تظهر عليه أعراض الفيروس، على مواصلة التدريب في المنزل، حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد إجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملًا.

وكان قد تعرض رونالدو خلال إصابته بكورونا للكثير من الانتقادات، بعد أن أعلن عن تشكيكه بصحة نتيحة الفحص في إيطاليا حيث أتم الحجر الصحي، وتعتبر إيطاليا من البلاد التي ينتظر فيها الآلاف من المواطنين ساعات حتى يتمكنوا من تنفيذ تحليل “بي سي آر” لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وأيام لمعرفة نتائجه.