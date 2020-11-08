نشوى مصطفى من على سرير العلاج تصف آلام الكورونا

بعد انتشار أنباء عن وفاتها، الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية يخرج عن صمته ويؤكد أن الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى استقرت نسبياً، وأنها بمستشفى العزل في العجوزة

لا سيما بعد تدهور حالتها خلال الأيام الماضية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى، وتتواصل نقابة المهن التمثيلية مع أسرتها للاطمئنان المباشر على حالتها ومتابعة التطورات.

وكتب فهمي عبر حسابة على فيسبوك" "نشوى مصطفى بخير ومافيش أى حاجة وهتقوم بالسلامة إن شاء الله خلال أيام، وبلاش إشاعات كاذبة، المصدر الوحيد هى نفسها وأسرتها ونقابة المهن التمثيلية، وغير هذا كذب من ناس مغرضة نشوى زى الفل بإذن الله".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى كانت قد صرحت عبر برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية أنها تعاني من الاصابة بمرض الكورونا، وقد عرفت بذلك بعد عدّة أيام ظنت خلالها أنها مجرد اصابة عادية بالبرد، حتى زادت عليها الأعراض.. وعندها انتقلت إلى مستشفى العجوزة بعد رفض عدة مستشفيات لعلاجها.

الفنانة نشوى مصطفى وعبر البرنامج أوصّت الجمهور بعدم التهاون في المرض، والاستهتار في اجراءات الوقاية، كما وشددت على ضرورة العزل الصحي.

وتعترف أنها في الفترة الأخيرة كانت قد أهملت في ارتداء الكمامة على عكس بدايات انتشار وباء كورونا، وأكدّت نشوى أن ذلك عرض صحتها للخطر والتدهور، لا سيما وأنها تعاني من بعض المشاكل في الرئة بالأساس ومرض السكري، فلم تكنّ تتخيل أن ألم الكورونا بهذا الشكل.. والذي جعلها تتسائل :إذا كان ألم الموت بهذا الشكل فكيف تكون سكرات الموت"؟