صور.. محمد الشرنوبي يحيي حفل كامل العدد في مهرجان الموسيقى العربية

رنا صلاح الدين - أحيا أمس السبت الفنان محمد الشرنوبي حفل غنائي يأتي على هامش فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

محمد الشرنوبي في حفل الموسيقى العربية

وبالرغم من تساقط الأمطار أمس، إلا أن الحفل كان كامل العدد، وحرص الشرنوبي خلاله على القيام بغناء مجموعة من الأغاني القديمة لمطربين الزمن الجميل، إضافة إلى غنائه أغانيه الخاصة، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين.

محمد الشرنوبي في حفل الموسيقى العربية

وافتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم فاعليات الدورة الحالية من مهرجان الموسيقى العربية، وذلك يوم الأحد الماضي، وتقام كل حفلات المهرجان داخل دار الأوبرا فرع القاهرة على خشبة مسرح النافورة، وذلك لكونه يوجد في ساحة مفتوحة، حيث أن القائمين على المهرجان يأخذون في الإعتبار أزمة فيروس كورونا، كما تقام حفلات في أوبرا دمنهور والإسكندرية.

Advertisements

محمد الشرنوبي في حفل الموسيقى العربية

يذكر أن فاعليات الدورة الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية يقدم فيها 29 حفل، ويشارك فيهم 93 فنان، منهم 81 مطربا، و12 عازف موسيقى، ومن ضمن هذه الحفلات توجد حفلات لمطربين من الوطن العربي، حيث يشارك من لبنان كلا من الفنانين، عاصي الحلاني وسعد رمضان ووائل جسار، كما يشارك الفنان التونسي صابر الرباعي، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المطربين المصريين منهم، أحمد سعد، وعلي الحجار ومحمد الحلو وريهام عبدالحكيم وعفاف راضي ومدحت صالح، وآخرين.

محمد الشرنوبي في حفل الموسيقى العربية

محمد الشرنوبي في حفل الموسيقى العربية