إصابة ميس حمدان بـ"كورونا"

رنا صلاح الدين - أصيبت الفنانة ميس حمدان بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهت فاعليات دورته الرابعة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وقامت ميس حمدان فور استلامها نتيجة المسحة بعزل نفسها في المنزل الخاص بها، إضافة إلى إنها قامت بإخبار كل من قام بمخالطتها خلال الفترة الماضية، حتى يطمئنون على أنفسهم.

وأثار الذعر الفنانة ميس حمدان مؤخرا بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، حيث شعرت بصداع والآم في العظام، وبعد ذلك أصبحت تعاني من السخونية، الأمر الذي جعلها تشك في إصابتها بفيروس كورونا، ما جعلها تقرر عمل مسحة كي تطمئن، ولكن كانت نتيجتها إيجابية.

ومن المقرر أن تقوم ميس حمدان بعمل مسحة أخرى غدا الاثنين، حيث أن المسحة الأولى التي أجرتها كانت منذ 4 أيام.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان أطلت مؤخرا على جمهورها من خلال مسلسل "ونسني"، التي شاركت في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين، محمد عز، ومحمود الليثي، بسنت شوقي، وأحمد سلطان، وسامي مغاوري، وحنان سليمان، وماجد المصري الذي ظهر في العمل كضيف شرف، والعمل من تأليف ورشة كتابة أشرف عليها تامر فرج، ومن إخراج رامي رزق الله.