ميس حمدان تعلن إصابتها بكورونا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة ميس حمدان عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مغايرة تماماً لما كانت تسمع عنه من المصابين، ودفعتها إلى عمل مسحة وكانت النتيجة إيجابية.

وبذلك تنضم ميس إلى الإصابات العديدة التي ضربت مجموعة من الفنانين بكورونا خلال الأيام الماضية، حيث كشفت أنها أبلغت كافة المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأعراض التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت في اليوم الأول بالشعور بصداع مزمن وآلام في الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم ارتفاع في درجة الحرارة إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر.

وطالبت ميس الجميع بضرورة توخي الحذر خلال الفترة القادمة، خاصة أن التجربة ليست السهلة، كما أكدت أنها تنتظر نتيجة المسحة غداً، وتتمنى أن تكون سلبية لتنتهي رحلتها مع كورونا، خاصة أن آخر مسحة أجرتها كانت من أربعة أيام وجاءت نتيجتها إيجابية أيضاً.